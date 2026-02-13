Colectivos: los choferes no cobraron y se recrudece el conflicto

El secretario general de la UTA-Chaco, Raúl Abraham, afirmó que los trabajadores del transporte no recibieron este viernes el 50% restante de sus haberes de enero, y adelantó que el gremio podría retomar el paro en las próximas horas o inicar medidas la semana que viene, luego del fin de semana largo, con movilizaciones.

El dirigente dijo que los empresarios no cumplieron con la promesa de pago fijada para este viernes antes del mediodía, por lo que se reactiva el conflicto en el sector del transporte.

En un mensaje dirigido a los delegados gremiales y a los trabajadores, Abraham habló de «falta de empatía» del Gobierno provincial por no haber hecho un adelanto de fondos a las empresas, y también cargó contra el Gobierno nacional, por «no importarle la gente ni los trabajadores».

Asimismo, el líder de la UTA a nivel provincial llamó a los trabajadores a «estar todos unidos, más allá de las diferencias, para defender el sistema y las fuentes de trabajo», y plantó juntarse con otros sectores de trabajadores que pueden estar «igual o peor», como «docentes, policías, empleados públicos».

«Tenemos que pensar en una gran movilización la semana que viene, y sacar los colectivos para hacerles ver la situación», afirmó Abraham, quien además anticipó que hablará «con la CGT» para coordinar alguna acción conjunta.

La UTA reclama el pago del 50% restante de los sueldos de enero, además de una cuota del aguinaldo de diciembre.