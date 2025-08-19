Productores y autoridades preocupados por la reestructuración de la oficina de SENASA en Makallé

536277722_1302281474593328_1811122832428234634_n

Makallé – Una importante reunión de pequeños y medianos productores agrícola-ganaderos se llevó a cabo en la localidad de Makallé, ante la incertidumbre que genera la posible reestructuración de la oficina del SENASA que brinda atención en los departamentos General Donovan, Libertad y parte de Sargento Cabral.

El encuentro contó con la presencia de los intendentes de Makallé, Marcelo Angione, y de La Verde, Federico Peón, además de un gran número de productores de la zona. También participó el responsable local del organismo, doctor Tejerina.

Durante la reunión, se mantuvo comunicación telefónica con el doctor Medina, jefe regional de SENASA, quien confirmó que el próximo viernes, a las 10 de la mañana, visitará la sede del Consorcio Caminero de Makallé para brindar precisiones sobre los cambios que se proyectan.

Claudia Panzardi, que acompañó a los productores, destacó la importancia de la convocatoria: “Estamos todos comprometidos con esta cuestión y es fundamental la presencia de los interesados para conocer de qué se trata y evacuar todas las dudas”.

La posible reestructuración del SENASA preocupa a los productores de la región, quienes consideran al organismo un eslabón clave para garantizar la sanidad animal y vegetal, así como para sostener la actividad productiva.

   

Más Noticias

536028003_792510703443185_3302171700216775673_n

Concepción del Bermejo: más de 200 familias ya recibieron sus títulos de propiedad

WhatsApp Image 2025-08-19 at 06.55.48

Rotura en Farmacia Catedral II por fuertes ráfagas de viento en el centro de Resistencia

180647w850h360c.webp

El Ministerio de Salud advierte ante casos de estafas telefónicas

Te pueden interesar

536028003_792510703443185_3302171700216775673_n

Concepción del Bermejo: más de 200 familias ya recibieron sus títulos de propiedad

536277722_1302281474593328_1811122832428234634_n

Productores y autoridades preocupados por la reestructuración de la oficina de SENASA en Makallé

536249505_1187014543465426_416619676147786925_n

Tres Isletas celebra sus 88 años: historia, identidad y futuro de una ciudad chaqueña

WhatsApp Image 2025-08-19 at 06.55.36

Operativo policial en Barranqueras: recuperan moto robada y buscan a “Gasoil”

WhatsApp Image 2025-08-19 at 00.35.16 (1)

Detuvieron en Resistencia a un hombre con pedido de captura por supuesto robo calificado