Productores y autoridades preocupados por la reestructuración de la oficina de SENASA en Makallé

Makallé – Una importante reunión de pequeños y medianos productores agrícola-ganaderos se llevó a cabo en la localidad de Makallé, ante la incertidumbre que genera la posible reestructuración de la oficina del SENASA que brinda atención en los departamentos General Donovan, Libertad y parte de Sargento Cabral.

El encuentro contó con la presencia de los intendentes de Makallé, Marcelo Angione, y de La Verde, Federico Peón, además de un gran número de productores de la zona. También participó el responsable local del organismo, doctor Tejerina.

Durante la reunión, se mantuvo comunicación telefónica con el doctor Medina, jefe regional de SENASA, quien confirmó que el próximo viernes, a las 10 de la mañana, visitará la sede del Consorcio Caminero de Makallé para brindar precisiones sobre los cambios que se proyectan.

Claudia Panzardi, que acompañó a los productores, destacó la importancia de la convocatoria: “Estamos todos comprometidos con esta cuestión y es fundamental la presencia de los interesados para conocer de qué se trata y evacuar todas las dudas”.

La posible reestructuración del SENASA preocupa a los productores de la región, quienes consideran al organismo un eslabón clave para garantizar la sanidad animal y vegetal, así como para sostener la actividad productiva.