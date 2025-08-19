Tres Isletas celebra sus 88 años: historia, identidad y futuro de una ciudad chaqueña

La ciudad de Tres Isletas conmemora este 19 de agosto su 88° aniversario de fundación, una fecha que invita a repasar la historia de sus orígenes, el crecimiento de la comunidad y el camino recorrido por generaciones de vecinos que transformaron un punto de descanso en medio del monte chaqueño en una pujante localidad del interior provincial.

Los orígenes: del monte a la ciudad

El nombre de la ciudad tiene un anclaje directo con la geografía y la vida cotidiana de los primeros pobladores. En tiempos en que los viajeros cruzaban el monte chaqueño en largas travesías, el lugar era un punto de parada obligado: allí podían encontrar agua y descanso tanto para las personas como para los animales.

La presencia de tres pequeñas islas o elevaciones en el terreno motivó que se lo conociera como el paraje “de las tres isletas”. Con el paso de los años, y en el marco de la expansión productiva de la provincia, el paraje se consolidó como núcleo poblacional. Finalmente, en 1937, se fundó oficialmente la localidad, manteniendo aquel nombre que sintetiza sus raíces.

Desarrollo productivo y crecimiento

Durante sus primeras décadas, Tres Isletas estuvo marcada por la producción algodonera y la fuerte impronta de las cooperativas agrícolas, que jugaron un papel clave en el desarrollo económico y social de la zona.

Con el tiempo, la ciudad fue diversificando su economía, sumando actividades comerciales, de servicios y educativas. Hoy cuenta con una población estimada en 30.000 habitantes, según datos del municipio, y es reconocida como una de las localidades más importantes del norte chaqueño.

Identidad cultural y familias pioneras

La historia de Tres Isletas no puede comprenderse sin mencionar a las familias pioneras, entre ellas la familia Haiquel, de origen libanés, que al igual que otros inmigrantes contribuyó al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad.

En los últimos años se han realizado investigaciones y producciones audiovisuales para rescatar la memoria colectiva. Entrevistas con pobladores y la búsqueda de las isletas originales han permitido reconstruir la identidad histórica y transmitirla a las nuevas generaciones.

Un aniversario con compromiso de futuro

En el marco de los festejos por el 88° aniversario, la Municipalidad de Tres Isletas, a cargo de la intendenta Marcela Duarte, destacó el rol de la comunidad en la construcción de la ciudad:

“Celebramos un nuevo aniversario de nuestra ciudad, 88 años de historia, trabajo, progreso, sueños y esperanzas compartidas, donde cada vecino y vecina dejó su huella para hacer de Tres Isletas el lugar que amamos. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir creciendo juntos, honrando nuestras raíces, trabajando en el presente y construyendo nuestro futuro”.

Tres Isletas no solo celebra su pasado, sino que también mira hacia adelante con proyectos de crecimiento y desarrollo, sosteniendo la convicción de que la identidad local, la memoria histórica y el esfuerzo colectivo son la base para construir el porvenir.