Concepción del Bermejo: más de 200 familias ya recibieron sus títulos de propiedad

Concepción del Bermejo – En un acto encabezado por el intendente municipal, junto al secretario de Gobierno, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Pablo Curin, concejales y el personal de la Oficina de Tierras Fiscales, se concretó una nueva entrega de títulos de propiedad a vecinos de la localidad.

La gestión municipal destacó que desde el inicio de su mandato se viene desarrollando un intenso trabajo de relevamiento y ordenamiento territorial en el ejido municipal, tarea fundamental para organizar el catastro y garantizar que cada inmueble fiscal cuente con la documentación necesaria para su regularización.

Gracias a este proceso, ya se entregaron más de 200 títulos de propiedad, lo que representa un avance significativo para muchas familias que ahora cuentan con la seguridad jurídica sobre sus hogares y terrenos.

El intendente resaltó la labor del equipo de Tierras Fiscales, señalando que el compromiso y la predisposición de los trabajadores fueron claves para llevar adelante este proceso en beneficio de la comunidad. “Este es un paso más hacia una ciudad ordenada y con justicia social, porque cada familia merece tener la tranquilidad de ser dueña legal de su propiedad”, expresó.

Con este programa de titularización, la Municipalidad de Concepción del Bermejo busca no solo garantizar derechos, sino también fomentar el desarrollo urbano y social de la localidad.