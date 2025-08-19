Concepción del Bermejo: más de 200 familias ya recibieron sus títulos de propiedad

536028003_792510703443185_3302171700216775673_n

Concepción del Bermejo – En un acto encabezado por el intendente municipal, junto al secretario de Gobierno, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Pablo Curin, concejales y el personal de la Oficina de Tierras Fiscales, se concretó una nueva entrega de títulos de propiedad a vecinos de la localidad.

La gestión municipal destacó que desde el inicio de su mandato se viene desarrollando un intenso trabajo de relevamiento y ordenamiento territorial en el ejido municipal, tarea fundamental para organizar el catastro y garantizar que cada inmueble fiscal cuente con la documentación necesaria para su regularización.

Gracias a este proceso, ya se entregaron más de 200 títulos de propiedad, lo que representa un avance significativo para muchas familias que ahora cuentan con la seguridad jurídica sobre sus hogares y terrenos.

El intendente resaltó la labor del equipo de Tierras Fiscales, señalando que el compromiso y la predisposición de los trabajadores fueron claves para llevar adelante este proceso en beneficio de la comunidad. “Este es un paso más hacia una ciudad ordenada y con justicia social, porque cada familia merece tener la tranquilidad de ser dueña legal de su propiedad”, expresó.

Con este programa de titularización, la Municipalidad de Concepción del Bermejo busca no solo garantizar derechos, sino también fomentar el desarrollo urbano y social de la localidad.

Más Noticias

536277722_1302281474593328_1811122832428234634_n

Productores y autoridades preocupados por la reestructuración de la oficina de SENASA en Makallé

WhatsApp Image 2025-08-19 at 06.55.48

Rotura en Farmacia Catedral II por fuertes ráfagas de viento en el centro de Resistencia

180647w850h360c.webp

El Ministerio de Salud advierte ante casos de estafas telefónicas

Te pueden interesar

533510623_1177377951076156_7659534446669053611_n

Deportivo Municipal de Margarita Belén inicia una nueva etapa con Mario Valenzuela como DT

536028003_792510703443185_3302171700216775673_n

Concepción del Bermejo: más de 200 familias ya recibieron sus títulos de propiedad

536277722_1302281474593328_1811122832428234634_n

Productores y autoridades preocupados por la reestructuración de la oficina de SENASA en Makallé

536249505_1187014543465426_416619676147786925_n

Tres Isletas celebra sus 88 años: historia, identidad y futuro de una ciudad chaqueña

WhatsApp Image 2025-08-19 at 06.55.36

Operativo policial en Barranqueras: recuperan moto robada y buscan a “Gasoil”