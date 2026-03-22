Primera Nacional: For Ever no logró generar situaciones claras y empató con Godoy Cruz 1 a 1

El encuentro, disputado en el estadio “Gigante”, tuvo un desarrollo cambiante. En la primera parte, el trámite fue equilibrado, aunque con escasas situaciones de peligro. Sin embargo, a los 20 minutos, Martín Pino aprovechó un espacio fuera del área y definió con precisión para poner en ventaja al equipo mendocino.

Tras el gol, Godoy Cruz creció en el juego y manejó el ritmo del partido, mientras que For Ever no logró generar situaciones claras durante el primer tiempo.

En el complemento, el “Negro” reaccionó rápidamente. A los 10 minutos, Leonardo Marinucci protagonizó una gran jugada individual y definió cruzado para establecer el empate, con un remate que pegó en ambos palos antes de ingresar.

El tramo final fue parejo, aunque con situaciones determinantes. A los 34 minutos, una mano dentro del área derivó en un penal para la visita, pero Ramírez desperdició la oportunidad al rematar por encima del travesaño. En los minutos finales, Godoy Cruz volvió a generar chances claras, pero no logró concretarlas.

De esta manera, For Ever sumó su segundo empate en el campeonato y se mantiene en la parte baja de la tabla. Su próximo compromiso será el viernes a las 21:30, cuando reciba a Gimnasia de Jujuy en un duelo interzonal.