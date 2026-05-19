Liga Federal: Cultural arrancó efectivo, por momentos el rival complicó, pero lo supo definir en casa

El elenco sylvinese venció como local a Don Bosco de Resistencia por 84 a 75. En el elenco ganador, Gastón Araujo fue el máximo anotador de su equipo y partido fue Carlos Araujo con 27 puntos, en tanto que por la visita Luciano Lemos aportó 21 puntos.

En un juego correspondiente a la zona NEA de la Liga Federal de Básquet (LFB), Cultural de Santa Sylvina venció a Don Bosco por 84 a 75.En la próxima fecha, el elenco sylvinese recibe a Hindú, mientras que el Salesiano” recibe a Regatas.

LAS ACCIONES

Desde el primer minuto ambos equipos salieron a imponer su juego y fue allí donde Cultural encontró en Carlos Araujo y Lautaro Arold para tomar una ventaja de 13-8, sobre un Don Bosco que rápidamente apostó como principal vía de gol a Luciano Cárdenas. Los minutos fueron pasando y Cultural siempre encontró respuestas que le fueron dando y manteniendo la ventaja, siendo siempre Carlos Araujo el líder en ataque y eso fue bien aprovechado para plasmar una ventaja de 33 a 19, sobre un Don Bosco débil por momentos y que solamente tuvo apariciones remotas del polifuncional Luciano Cárdenas, Luciano Lemos y Valentino Colman.

En el segundo cuarto las cosas continuaron siendo siempre favorables para los locales, teniendo en Roberto Arévalo y Elián López lo mejor en ataque y eso le permitió mantener siempre una aceptable ventaja de 37 – 27. Los minutos fueron pasando y la ventaja fue más que clara para de 53 a 37, teniendo el elenco sylvinese en el cierre los aportes de Elián López para plasmar una clara superioridad.

En el tercer cuarto nada cambió en los primeros minutos, teniendo los locales siempre a Carlos Araujo muy activo y con resultados, para tomar un claro 65 a 44, sobre un Don Bosco sorprendido y que solo hubo aportes de Valentino Colman como lo más claro en ataque. Y el tercer periodo se fue cerrando y la ventaja fue para los sylvinenses por 72 a 50.

Y en el último cuarto la historia por primera vez comenzaron para la visita, donde Álbaro Magallanes y Luciano Lemos encabezaron los ataques y por ende una pequeña remontada, a tal punto de dejar el score 76 -66 cuando promedió cinco minutos del último parcial. Y el juego fue llegando a su etapa final y la ventaja fue para Cultural siempre con Juan Pablo Wall a la cabeza, ante un Don Bosco que peleó hasta el final y en todo momento, siendo Luciano Lemos el pilar fundamental y del equipo para seguir en juego hasta el final. La victoria fue para Cultural de Santa Sylvina por 84 a 75.

AGRADECIMIENTO

Este muy buen presente y trabajo hace años con resultados a la vista, se deben a la gran gestión y compromiso de la Municipalidad de Santa Sylvina a cargo del intendente Diego Calderón, a la diputada provincial Susana Maggio, al Gobierno provincial a través de Lotería Chaqueña, Instituto del Deporte y Ministerio de Infraestructura, organismos privados y demás colaboradores.

SÍNTESIS

CULTURAL(84): Nicolas Ayala 11, Lautaro Arold 15, Eliam Lopez 14, Juan Pablo Wall 10, Carlos Araujo 27, Aldo Stacul 0, Arevalo Sotelo 7. DT: Enzo Ramírez

DON BOSCO (75): Luciano Lemos 21, Luciano Cardenas 13, Álbaro Magallanes 12, Yazid Pérez Barrios 6, Nahuel Henain 4, Valentino Colman 12, Iván Lugo 1, Facundo Gómez Brocal 6. DT: Juan Ferraris.

ÁRBITROS: Lucas Tévez y Julián Chávez.

COMISIONADO TÉCNICO: Gonzalo Durand.

ESTADIO: Norberto “Coco” Viñetta (Santa Sylvina).