La Poceada Chaqueña quedó vacante y acumula un pozo 415 millones de pesos

El pozo de la Poceada Chaqueña quedó vacante y ahora acumula 415 millones de pesos, generando gran expectativa de cara al próximo sorteo, que se realizará el jueves 26 de marzo a las 21 horas.

Desde la organización destacaron que, tras no registrarse ganadores en la última jugada, el monto continúa creciendo y se convierte en uno de los premios más importantes del momento para los apostadores de la provincia.

En cuanto al cronograma de sorteos, informaron que el lunes 23 se desarrollarán con total normalidad las jugadas de La Previa, La Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna, en sus horarios habituales.

Por otro lado, el martes 24 no habrá sorteos.

Con un premio millonario en juego, la expectativa crece entre los chaqueños que ya comienzan a soñar con quedarse con el próximo gran pozo.