Reconocieron a jugadoras chaqueñas que representan al país en el rugby femenino internacional

Las jugadoras chaqueñas Cristal Escalante y Talía Roche fueron reconocidas por su destacada participación en el circuito internacional de rugby femenino, donde actualmente representan a la Argentina.

Durante el encuentro, las deportistas expresaron su agradecimiento por el acompañamiento recibido y valoraron el reconocimiento al esfuerzo realizado durante los últimos años. “Es un trabajo muy duro y que lo reconozcan es muy importante para nosotras”, señalaron.

Además, explicaron que todavía restan disputarse dos etapas decisivas del certamen y remarcaron que el objetivo es mantenerse entre las mejores posiciones para afrontar con mayor tranquilidad el futuro deportivo. “Sabemos que serán competencias muy difíciles porque hay equipos muy fuertes, pero venimos trabajando mucho para estar donde estamos hoy”, afirmaron.

Las jugadoras también aprovecharon la oportunidad para incentivar a más mujeres a sumarse al rugby femenino. “Es un deporte que no tiene género ni edad. Lo importante es animarse a probar y disfrutar del proceso”, destacaron, invitando a las interesadas a acercarse a clubes y equipos de sus localidades.

Del reconocimiento participó el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, quien resaltó la importancia de acompañar a los deportistas chaqueños y valoró el impacto que generan este tipo de logros en el crecimiento de las distintas disciplinas.

“Para nosotros es un orgullo recibirlas. Son embajadoras que están representando al Chaco y a la Argentina en el mundo”, sostuvo el funcionario.

Vázquez también remarcó el potencial deportivo de la provincia y aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con instituciones y ligas deportivas para que más atletas puedan alcanzar competencias nacionales e internacionales.