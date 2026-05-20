Liga Federal: Hindú pisó el acelerador e hizo valer la localía

El «Bólido Verde» venció con autoridad a Regatas por 88 a 64 en un duelo por la Zona NEA de la Liga Federal de Básquetbol. El poder de gol de Santiago Barreto (28) y Lautaro Moreau (20) destrabó el juego en el tercer cuarto para asegurar la ventaja y posterior victoria en calle Franklin.

Hindú hizo pesar su localía y venció a Regatas por un claro 88 a 64. El encuentro, válido por la Zona NEA de la Liga Federal de Básquetbol (LFB), mostró dos caras muy distintas: una primera mitad de extrema paridad, roces y protestas, y un complemento donde el dueño de casa impuso una notable superioridad para sentenciar el pleito de manera anticipada.

De la sorpresa «Remera» a la reacción local

El inicio del juego mostró a un Regatas mucho más despierto, concentrado y sumamente efectivo en las transiciones ofensivas. Conducidos por la intensidad de sus piezas más explosivas en ataque, los dirigidos por Juan Cruz Carrasco hicieron daño inmediato en la zona pintada gracias a la potencia y efectividad de Fernando Margosa y Braian Maglier, quienes encendieron las alarmas en el banco local al estampar un rápido parcial de 5–12. Tras el desconcierto inicial, el DT Luis Cequeira movió las piezas e Hindú comenzó a calibrar la mira. El ingreso en ritmo de Álvaro Ghidini, sumado al aporte de Santiago Barreto en la zona pintada y Lucas Coronel desde el perímetro, le permitió al «Bólido Verde» secar el ataque rival y contestar con transiciones rápidas. Promediando el segmento, los locales pasaron al frente por primera vez (17-15). El tramo final del cuarto se volvió un atractivo intercambio de golpe por golpe, donde Federico Hoferek sacó la cara por la visita, pero Hindú castigó un par de desatenciones para llevarse el chico 27-23.

Paridad, polémica y tensión antes del descanso

El segundo periodo mantuvo la tónica de dientes apretados. Ninguno de los dos elencos regaló un solo centímetro en defensa en un duelo con el típico clima de la Liga Federal. En ese contexto de paridad absoluta, Juan Delón se transformó en la principal vía de gol para el dueño de casa, mientras que Federico Hoferek continuó liderando las ofensivas del conjunto «Remero» para mantener la distancia a tiro de piedra (32-29). Sin embargo, Hindú recuperó la fluidez en la rotación del balón y volvió a alimentar a un intratable Santiago Barreto para estirar la brecha a 40-33. En los minutos finales, el juego se desvirtuó momentáneamente debido a una serie de fallos y falta de claridad en la comunicación por parte de la dupla arbitral. Esto encendió los reclamos de ambos bancos, cargando el ambiente de tensión. A pesar de las protestas y el juego cortado, el «Bólido Verde» supo administrar los nervios y se retiró al descanso largo con una ventaja de diez unidades: 50-40.

El quiebre del partido: el vendaval de Hindú

El quiebre definitivo de la noche llegó tras el paso por los vestuarios. Hindú salió a jugar el tercer cuarto con una agresividad defensiva asfixiante que maniató por completo a la visita. Desde la base, Álvaro Ghidini manejó los hilos del equipo con total maestría, rompiendo la primera línea y asistiendo de manera constante a Santiago Barreto en la pintura para establecer un claro 59-45. Regatas se quedó sin ideas en ataque estático y comenzó a forzar los lanzamientos. Como si fuera poco, la efectividad desde el perímetro de los locales alcanzó su punto máximo cuando Álvaro Ghidini y Lautaro Moreau calentaron la muñeca a larga distancia, destrozando la resistencia psicológica de la visita y sentenciando una máxima de 22 puntos (67-45). El conjunto «Remero» intentó maquillar el marcador mediante corajeadas individuales e impulsos de Fernando Margosa y Eliseo Llano, pero la claridad y el control del ritmo pertenecían exclusivamente a los de calle Franklin, que cerraron el parcial 71 a 53.

Un final victorioso y la mira en lo que viene

En el último cuarto, con una ventaja que promediaba los veinte puntos, el juego quedó resuelto en su totalidad. Hindú se dedicó a mover la banca, cuidar las piernas y hacer correr el reloj ante un Regatas que ya no tenía respuestas basquetbolísticas ni anímicas para ensayar una remontada. Hubo lugar para algunos roces lógicos producto de la fricción, pero las aguas no pasaron a mayores y la chicharra final decretó el definitivo 88 a 64.

Con este triunfo, Hindú ratifica su buen presente en la Zona NEA de la LFB ante su público y ya piensa en su próximo compromiso, donde deberá afrontar una dura parada como visitante frente a Cultural de Santa Sylvina. Por su parte, Regatas tendrá que dar vuelta la página rápidamente para corregir errores e intentar recuperarse en su estadio cuando reciba la visita de Mitre de Posadas.

SÍNTESIS

HINDÚ (88): Álvaro Ghidini 11, Lucas Coronel 7, Lautaro Moreau 20, Juan Delón 16, Santiago Barreto 28 (FI); Santiago Masdeu 4, Marcos Mijaluk 2, Rodrigo Valussi 0, Vittorio Sabadini 0 Alejandro Faría. DT: Luis Cequeira.

REGATAS (64): Eliseo Llano 6, Fernando Margosa 11, Federico Hoferek 7, Carlos Banegas 18, Braian Maglier 19 (FI); Uriel Colussi 3, Lautaro De Bórtoli 0, Franco Perotti 0, Lautaro Oviedo 0, Mauro Barrios 0, Gerónimo Brocal 0. DT: Juan Cruz Carrasco.

ÁRBITROS: Nicolás Zapata y Martín Herráez.

COMISIONADA TÉCNICA: Cynthia Cardozo.

ESTADIO: Hindú Club (Resistencia, Chaco).