Basail se prepara para la segunda edición de la Fiesta de la Buena Miel

La localidad de Basail será escenario de la Segunda Edición de la “Fiesta de la Buena Miel”, que se realizará los días 13 y 14 de marzo con una propuesta que combinará producción, turismo, gastronomía y capacitación. El evento es organizado de manera conjunta por el Gobierno provincial y el Municipio local, con el objetivo de fortalecer el desarrollo apícola y promover el potencial productivo de la región.

En el marco de los preparativos, la subsecretaria de Ganadería y Producción Animal, Mariela Kasko, junto a la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías; el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Orlando Morán; y el intendente de Basail, Hernán Paniagua, mantuvieron una reunión organizativa para ultimar detalles del encuentro.

La fiesta contará con exposiciones de apicultores, muestras de miel orgánica, concursos, capacitaciones técnicas, actividades recreativas y propuestas gastronómicas. Además, se desarrollará la Segunda Expo de la Miel de los Humedales, que buscará destacar la calidad y diversidad de la producción regional.

Kasko subrayó la importancia del evento para el crecimiento del sector apícola en la provincia. “Se trata de un evento importantísimo que busca potenciar al sector y mostrar el trabajo de nuestros apicultores. Vamos a poder exhibir la potencialidad y capacidad de quienes elaboran un producto de altísimo valor nutricional como las mieles orgánicas. Chaco es la provincia que más produce a nivel nacional y no tiene techo”, expresó. Asimismo, invitó a la comunidad a sumarse a las actividades previstas.

Por su parte, Zacarías resaltó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio para consolidar la propuesta turística. “Este evento combinará turismo, Expo Miel, producción y gastronomía, permitiendo que los apicultores exhiban sus producciones. Será un impulso para posicionar a Basail como un destino turístico de calidad en Chaco”, indicó. También adelantó que el Instituto de Turismo brindará capacitaciones y acompañará la organización de actividades recreativas y gastronómicas.

En tanto, Morán destacó que la iniciativa responde a los lineamientos impulsados por el gobernador Leandro Zdero para fortalecer la identidad productiva provincial. “La miel es uno de los productos distintivos del Chaco y desde el Gobierno se impulsa su crecimiento. Queremos que sea un evento productivo, pensado para el turismo y para mostrar a la región, al país y al mundo lo que hacen nuestros productores”, afirmó. Además, señaló que se espera una importante participación de la ciudadanía, con especial protagonismo de los jóvenes.

Finalmente, el intendente Paniagua valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y remarcó el impacto que tendrá la fiesta para la localidad. “Desde el inicio de la gestión trabajamos para potenciar la tarea del apicultor y fortalecer el turismo local. Buscamos acompañar a los productores y mostrar todo el potencial de nuestra región”, concluyó.