Prestación por desempleo de Anses: de cuánto es y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos y el cronograma de pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a febrero de 2026. El beneficio está dirigido a trabajadores formales que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y busca garantizar un ingreso mensual mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Durante este mes, los valores se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), mientras que el calendario de pagos ya cuenta con fechas definidas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Qué es la Prestación por Desempleo

Se trata de una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas a su voluntad. El tiempo de cobro depende de los aportes realizados antes de la desvinculación laboral.

Además del ingreso mensual, el beneficio contempla otras coberturas importantes: el período se computa como tiempo de servicio a efectos jubilatorios, permite mantener el acceso a asignaciones familiares y conserva la cobertura de obra social durante su vigencia.

Quiénes pueden acceder

La prestación está dirigida exclusivamente a trabajadores formales alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. Para solicitarla se debe haber trabajado en relación de dependencia, contar con un mínimo de aportes registrados y haber quedado desempleado por causas no imputables al trabajador.

Quedan excluidos los monotributistas y las personas que se desempeñaban en trabajos informales o no registrados.

Cómo tramitar el beneficio

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Entre la documentación requerida se incluyen el DNI, el telegrama de despido o constancia de finalización de contrato y los comprobantes de aportes laborales.

La gestión puede realizarse de manera online mediante Atención Virtual en el sitio oficial del organismo, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial solicitando turno previo en una oficina. El pago se acredita en una cuenta bancaria asignada por Anses, utilizable con tarjeta de débito o para extracción por cajero automático.

Cuánto se cobra en febrero de 2026

El monto se calcula en base al SMVM vigente. Para febrero de 2026, el salario mínimo ronda los $346.800, por lo que los valores del beneficio quedan establecidos entre:

Monto mínimo: $173.400 (50% del SMVM).

Monto máximo: $346.800 (100% del SMVM).

El importe final depende del mejor salario promedio de los seis meses previos al despido y de la cantidad de meses con aportes registrados.

Cuándo se paga

Según el calendario general de pagos, la Prestación por Desempleo se abonará entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2026 , con fechas distribuidas según la terminación del DNI.

Desde el organismo recuerdan que el cronograma puede sufrir modificaciones por feriados o cuestiones operativas, por lo que recomiendan consultar periódicamente el calendario oficial actualizado.