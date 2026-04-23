Debate en comisión por la regularización y entrega voluntaria de armas Bullrich: “más armas registradas significa más control y más seguridad”

La senadora nacional Patricia Bullrich participó de la comisión que debate el proyecto de regularización y entrega voluntaria de armas de fuego, donde defendió la iniciativa como una herramienta orientada a fortalecer la trazabilidad, mejorar los mecanismos de control y ampliar la capacidad del Estado para combatir la circulación ilegal de armas.

Durante su intervención, Bullrich sostuvo que la iniciativa corrige distorsiones generadas por años de burocracia que alejaron a los ciudadanos del cumplimiento de la norma: “Esta ley es un claro ejemplo de cómo la burocracia alejó al ciudadano de la ley, particularmente al legítimo usuario”.

En ese sentido, destacó las transformaciones impulsadas en la gestión del entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y señaló que durante años el sistema centralizado dejó a muchos usuarios en situación irregular por trabas administrativas. “Había personas que, por obstáculos del sistema, terminaban quedando fuera de la ley sin haber cometido una conducta ilícita”, explicó.

La senadora remarcó que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la trazabilidad del armamento: “El principio es claro: el arma registrada es el arma trazable”.

Según explicó, la registración permite identificar características técnicas del arma y mejorar la capacidad de seguimiento en casos de robo, uso delictivo o desvío hacia circuitos ilegales.

“Cuando un arma está completamente fuera del sistema, se convierte en un riesgo para la sociedad. Si está registrada, el Estado tiene herramientas concretas para controlarla”, sostuvo.

Bullrich también vinculó la discusión con problemáticas actuales de seguridad, incluyendo amenazas en ámbitos escolares, y planteó la necesidad de que más provincias adhieran al esquema de coordinación federal: “Frente a situaciones sensibles como las que hoy atravesamos en escuelas, este sistema aporta herramientas de prevención y protección para las familias”.

En relación con el plazo de vigencia del régimen, consideró que la regularización debería sostenerse en el tiempo: “Es un proceso que requiere continuidad. Quizás incluso hubiera sido deseable un plazo más largo, porque esta tarea de regularización debería tener un carácter permanente”.

Asimismo, puso el foco en generar confianza para que quienes hoy poseen armas en situación irregular puedan incorporarlas al sistema sin temor, diferenciando con claridad esa situación del delito: “Hay armas en la irregularidad, no en la ilegitimidad. Esa distinción es central”.

En esa línea, sostuvo que fortalecer el universo de armas legales es también una herramienta para perseguir mejor las armas ilegales: “Cuantas más armas estén dentro del sistema, mayor capacidad tiene el Estado para hacer trazabilidad y controlar el desvío hacia el mercado ilegal”.

Bullrich advirtió que la existencia de un amplio circuito “semi-legal” dificulta el control efectivo y defendió el proyecto como una respuesta concreta para ordenar ese escenario: “Estamos convencidos de que estas herramientas le dan al Estado nacional y a las provincias un sistema claro, transparente y útil para el control de armas”.

Finalmente, la senadora vinculó la iniciativa con una lógica más amplia de simplificación y confianza en el ciudadano: “Así como impulsamos el principio de inocencia fiscal, acá también partimos de un principio de confianza para ordenar, regularizar y fortalecer el control”.

El debate continuará en el ámbito legislativo, en una agenda orientada a fortalecer la seguridad pública, mejorar las capacidades estatales de control y promover un marco más eficaz para la registración y trazabilidad de armas de fuego.