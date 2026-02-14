Colectivos garantizados el fin de semana largo en Chaco

El servicio de transporte público de pasajeros funcionará con normalidad durante el fin de semana largo en la provincia del Chaco, en medio del conflicto salarial que mantiene en alerta al sector. Sin embargo, desde el gremio advirtieron que podrían definirse medidas de fuerza a partir de la semana próxima si no hay avances en el pago de sueldos adeudados.

La situación fue confirmada por el secretario general de Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, quien señaló que los trabajadores no recibieron el viernes el 50% restante de los haberes de enero, pago que las empresas habían prometido efectuar antes del mediodía.

Servicio garantizado durante el fin de semana largo

A pesar del malestar y de la reactivación del conflicto, el gremio decidió mantener el servicio de colectivos durante los días del fin de semana largo, por lo que los usuarios podrán utilizar el transporte público con normalidad.

No obstante, la continuidad del servicio más allá de estos días dependerá del avance de las negociaciones y del cumplimiento de los compromisos salariales pendientes.

Reclamos salariales y advertencias gremiales

Desde la conducción sindical remarcaron que el incumplimiento del pago reavivó el conflicto y anticiparon que podrían retomarse medidas de fuerza o iniciarse movilizaciones una vez finalizado el fin de semana.

El gremio reclama el pago del 50% restante de los sueldos de enero y una cuota correspondiente al aguinaldo de diciembre. Además, Abraham cuestionó la falta de soluciones y llamó a los trabajadores a mantenerse unidos para defender el sistema y las fuentes laborales.

Mientras continúan las negociaciones, el escenario se mantiene abierto y con expectativa por posibles anuncios en las próximas horas. Desde la UTA adelantaron que también evalúan coordinar acciones con otros sectores laborales y con la CGT.

Por el momento, el transporte público funciona con normalidad durante el fin de semana largo, aunque la incertidumbre persiste respecto de lo que pueda suceder en los días posteriores si el conflicto no encuentra una solución.