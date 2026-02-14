Puerto Vilelas: restablecieron el servicio eléctrico en el barrio Ex Conventillo

632663011_1346935080794063_5097074109756540126_n

La Municipalidad de Puerto Vilelas informó que quedó normalizado el suministro eléctrico en el barrio Ex Conventillo y sectores del barrio Ex Plomo, luego de la interrupción provocada por los fuertes vientos registrados el jueves.

Según se detalló oficialmente, alrededor de las 21 horas se completó el reemplazo del transformador dañado, lo que permitió restituir el servicio a los vecinos afectados. El desperfecto se originó a raíz de cortocircuitos en las líneas de media tensión que terminaron por quemar el equipo instalado en la zona.

Desde el municipio señalaron que el intendente, Marcelo González, realizó gestiones directas ante las autoridades de la empresa SECHEEP para agilizar la logística y garantizar la llegada del nuevo transformador en el menor tiempo posible. La coordinación permitió acelerar los trabajos técnicos y reducir el tiempo sin suministro.

En el comunicado, la comuna remarcó que la pronta respuesta fue posible gracias a la articulación entre el gobierno local y la empresa energética, y destacó el esfuerzo del personal técnico que trabajó en la reparación.

Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad para regularizar las conexiones domiciliarias y evitar futuras sobrecargas que puedan generar nuevas averías. Desde el municipio recordaron que contar con el servicio formalizado como usuario registrado es fundamental para garantizar estabilidad, seguridad y respaldo técnico para todo el barrio.

Finalmente, las autoridades agradecieron el acompañamiento de los vecinos y ratificaron el compromiso de continuar trabajando en mejoras concretas para la comunidad.

