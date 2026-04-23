Fuerte giro judicial: la Cámara Laboral levantó la cautelar y reactivó la reforma con 83 artículos en vigencia

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió revocar la cautelar que suspendía la aplicación de una parte significativa de la reforma laboral y restableció la vigencia de 83 artículos. La decisión fue adoptada por la Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino. De esta manera, se modificó el efecto del recurso presentado por el Estado nacional.

El fallo se dictó en el marco de la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional. En primera instancia, el juez Enrique Ojeda había hecho lugar al planteo sindical y suspendido la aplicación de varios artículos de la Ley 27.802. Sin embargo, el Gobierno apeló esa resolución y solicitó que se le otorgue efecto suspensivo.

La Cámara hizo lugar a ese pedido y fundamentó su decisión en lo establecido por la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Según los magistrados, cuando una cautelar afecta la vigencia de una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo excepciones. En este caso, consideraron que no se daban esas condiciones excepcionales.

Como consecuencia, la medida cautelar quedó sin efecto mientras se tramita la apelación, lo que implica la reactivación inmediata de los artículos cuestionados de la reforma laboral. No obstante, la CGT mantiene su planteo de fondo contra la ley y el proceso judicial continúa. Será la Cámara la que deberá resolver en definitiva sobre la validez de la norma.