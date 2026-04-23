Habrá paro bancario el lunes 27

La Asociación Bancaria realizará un paro de 24 horas el lunes 27 de abril en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida interrumpirá el traslado y abastecimiento de dinero, lo que podría generar dificultades para retirar efectivo en distintas zonas del país.

El cese de actividades alcanzará a los 21 tesoros regionales, puntos clave para la logística del sistema financiero. Desde allí se distribuyen los billetes a bancos y cajeros automáticos, por lo que la paralización impacta de forma directa en la disponibilidad de efectivo.

Aunque las sucursales bancarias podrían abrir con normalidad, el problema estará en la reposición de dinero. Sin traslado de caudales, los cajeros automáticos no podrán recargarse durante la jornada y las entidades que dependan de ese circuito podrían quedarse sin billetes.

El gremio, conducido por Sergio Palazzo, impulsa la medida en rechazo al cierre de 12 tesoros regionales y la posible pérdida de 32 puestos de trabajo. También denunció un clima de «hostilidad, amenazas e intimidaciones» hacia el personal.

Según indicaron en un comunicado, la protesta responde además a la falta de avances en las negociaciones con las autoridades del Banco Central. El conflicto se profundizó tras el anuncio de una reestructuración que afecta dependencias del interior.

«Ese día no habrá traslado ni abastecimiento de dinero», advirtieron desde La Bancaria, y anticiparon que podrían ampliar las medidas si no obtienen respuestas.

El freno en la circulación de caudales implica la interrupción del circuito habitual que garantiza efectivo en sucursales y cajeros, lo que deja abierta la incógnita sobre el nivel de impacto que tendrá la medida en cada región.