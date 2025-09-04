Presidencia Roca se prepara para vivir el 33° Festival Provincial del Canotaje

Los días 4 y 5 de septiembre, la localidad de Presidencia Roca será escenario de uno de los eventos más esperados del calendario cultural y deportivo chaqueño: el Festival Provincial del Canotaje de Travesía, que este año llega a su 33° edición.

Este encuentro, declarado de interés provincial, no solo reúne a deportistas de toda la región, sino que también se ha consolidado como un espacio donde confluyen la tradición, la cultura y la identidad local.

Un programa para toda la comunidad

El cronograma de actividades comenzará el jueves 4 de septiembre, con la recepción y bienvenida a los kayakistas que llegan desde distintos puntos de la provincia y el país.

El viernes 5 la jornada estará cargada de propuestas:

09:00 hs: Taller de Iniciación al Canotaje, dictado por el instructor José Alberto Gómez , quien cuenta con más de 36 años de trayectoria en esta disciplina.

14:00 hs: Encuentros deportivos en el Camping Municipal , donde se disputarán torneos de fútbol 5 mixto, fútbol tenis masculino y vóley playa mixto , con importantes premios en juego para los equipos ganadores.

21:30 hs: Elección de la Embajadora del Festival , un momento tradicional que suma el espíritu festivo y el protagonismo de la juventud.

22:30 hs: Gran desfile artístico musical en el Club Social y Deportivo Municipal, con la presentación de destacados grupos como Canta Chaco, La Fibra, La Previa y Contra Viento.

Un festival con identidad chaqueña

Desde la organización resaltaron que el Festival del Canotaje no solo fomenta la práctica deportiva y el contacto con la naturaleza, sino que además se ha transformado en un símbolo de identidad cultural para Presidencia Roca.

El intendente Gustavo Martínez destacó que esta edición “representa un motivo de orgullo para la comunidad, porque cada año logramos convocar a más visitantes y consolidar a nuestra localidad como epicentro del deporte náutico y de la cultura chaqueña”.

Invitación abierta

El municipio extendió la invitación a vecinos y turistas a participar de las actividades y a ser parte de una verdadera celebración popular. “El festival es de todos y para todos. Queremos que cada familia lo disfrute, que los jóvenes se animen al deporte y que nuestros visitantes se lleven lo mejor de Presidencia Roca”, señalaron desde la organización.

Con propuestas deportivas, artísticas y culturales, el 33° Festival Provincial del Canotaje de Travesía promete convertirse en un acontecimiento inolvidable que reafirma el compromiso de la comunidad con sus raíces y su futuro.