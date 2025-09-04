Margarita Belén refuerza la seguridad escolar con trabajos de poda en la Escuela N°12

542215070_1103630681870700_7204011718338502111_n

El Municipio de Margarita Belén, a través del Área de Ambiente, llevó adelante un operativo de poda preventiva en la Escuela Primaria N°12 “Francisco Agostini”, con el objetivo de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

La intervención se debió a la detección de ramas en riesgo de caída, que podían representar un peligro para alumnos, docentes y personal de la institución. El trabajo se enmarca en una serie de acciones que la gestión municipal viene desarrollando para mejorar y mantener en condiciones los espacios públicos y, en particular, aquellos vinculados a la educación.

Seguridad y prevención

Desde el municipio señalaron que estas tareas no solo buscan evitar accidentes, sino también concientizar sobre la importancia del cuidado de los entornos escolares, que cumplen un rol fundamental en la vida de la comunidad. La poda controlada, realizada por personal capacitado, permite mantener los árboles en buen estado y al mismo tiempo preservar el medioambiente.

El intendente Javier Martínez destacó que “la educación es una prioridad, y por eso trabajamos en todo lo que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de nuestros niños y docentes. Cada acción, por más pequeña que parezca, suma al objetivo de una comunidad más segura y comprometida con su futuro”.

Compromiso con la educación y el ambiente

La gestión municipal resaltó también la necesidad de articular acciones entre ambiente y educación, entendiendo que ambas áreas son claves para el desarrollo de Margarita Belén. “Cuidar un árbol, al mismo tiempo que se protege a los estudiantes, es una manera concreta de pensar en un futuro sostenible y en una ciudad más responsable con sus recursos naturales”, expresaron desde el área encargada de los trabajos.

Una comunidad más segura

Con este operativo, el municipio refuerza su compromiso de trabajar en todos los frentes necesarios para brindar tranquilidad y seguridad a los vecinos, acompañando a las instituciones educativas y garantizando que los espacios escolares se mantengan en condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje.

 

