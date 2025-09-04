San Bernardo apuesta al futuro con su programa de arbolado urbano

La Municipalidad de San Bernardo continúa consolidando una política ambiental de largo plazo a través del programa “Un árbol para mi vereda”, una iniciativa que busca fortalecer el arbolado urbano con la participación activa de los vecinos.

En esta nueva etapa, familias de distintos barrios recibieron plantines que fueron ubicados frente a sus viviendas, con el compromiso de convertirse en padrinos de cada ejemplar. De esta manera, no solo se multiplica la cantidad de árboles en la ciudad, sino que también se fomenta una cultura de cuidado y respeto hacia el medioambiente.

El intendente y su equipo de gestión destacaron el valor de este trabajo conjunto que, además de embellecer la localidad, tiene un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes. “Cada árbol es mucho más que una planta: es sombra, oxígeno, frescura y vida para San Bernardo. Pero sobre todo, es un símbolo de comunidad, porque crece gracias al cuidado de todos”, remarcaron desde el municipio.

La propuesta se lleva adelante con la colaboración del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, que aporta la experiencia técnica y la provisión de especies adaptadas al clima y al suelo de la región. Este acompañamiento asegura que los plantines puedan crecer con fuerza y perdurar en el tiempo, garantizando así un arbolado urbano sano y diverso.

En un contexto global marcado por la necesidad de combatir el cambio climático, programas como “Un árbol para mi vereda” cobran especial relevancia. El arbolado urbano no solo mitiga las altas temperaturas y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a la biodiversidad y genera espacios más amigables para la convivencia.

La comunidad de San Bernardo recibió con entusiasmo esta iniciativa, y muchos vecinos expresaron su satisfacción por participar de un proyecto que dejará huella para las próximas generaciones. “Es lindo pensar que el árbol que cuidamos hoy será el que dé sombra a nuestros hijos y nietos mañana”, señalaron algunos de los participantes.

De esta manera, San Bernardo ratifica su compromiso con la sustentabilidad y el futuro, demostrando que cuando municipio, instituciones y vecinos trabajan juntos, el resultado es una ciudad más verde, saludable y con mayores oportunidades de desarrollo.