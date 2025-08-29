Pampa del Infierno avanza en la regularización y entrega de títulos de viviendas

La Municipalidad de Pampa del Infierno dio un paso clave en materia de acceso a la vivienda al firmar, junto al área notarial del Instituto de Vivienda de la Provincia, un poder que permitirá regularizar y entregar los títulos de propiedad de todos los planes sociales de viviendas existentes en la localidad.

La medida busca garantizar que cada beneficiario de un plan habitacional pueda convertirse en legítimo dueño de su hogar, otorgando seguridad jurídica y un derecho fundamental que muchos vecinos aguardaban desde hace años.

Un acto con respaldo institucional

El acto contó con la presencia del escribano Daniel Carballo, en representación del presidente del Instituto de Vivienda, quien acompañó la rúbrica del convenio y destacó la importancia de este avance en la consolidación del derecho a la vivienda.

Desde el municipio remarcaron que la firma es el primer paso de un proceso que permitirá acelerar los trámites de escrituración y entrega de títulos, resolviendo una demanda histórica de numerosas familias de Pampa del Infierno.

Información y asesoramiento a los vecinos

Las autoridades locales invitaron a todos los vecinos interesados en obtener más información a acercarse a la oficina de Catastro Municipal, donde recibirán asesoramiento personalizado para conocer los mecanismos y requisitos necesarios para acceder a la titularidad de su vivienda.

El objetivo es que cada propietario pueda regularizar su situación lo antes posible y recibir el título que lo acredita como dueño, cerrando así un ciclo de gestión habitacional que en muchos casos se había dilatado durante años.

El valor de la vivienda propia

La entrega de títulos no solo representa un trámite legal, sino que significa tranquilidad y estabilidad para las familias, además de permitirles proyectar mejoras, acceder a créditos y consolidar su hogar con la seguridad de la propiedad plena.

“Este es un paso muy importante hacia el derecho a la vivienda digna. Cada familia que recibe su título deja atrás la incertidumbre y se convierte en propietaria con todas las garantías”, señalaron desde la Municipalidad.

Un compromiso con el derecho a la vivienda

Con esta iniciativa, Pampa del Infierno reafirma su compromiso de trabajar junto a la Provincia para garantizar el derecho a la vivienda y la regularización dominial, fortaleciendo la seguridad jurídica de los vecinos y brindando soluciones concretas a una demanda histórica.