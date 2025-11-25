Presidencia Roca incorpora nuevas carreras universitarias a distancia en convenio con la UNCAUS

images

La Municipalidad de Presidencia Roca anunció la incorporación de nuevas carreras universitarias a distancia, en el marco del trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos de la localidad.

Las preinscripciones estarán abiertas del 10 de noviembre al 12 de diciembre de 2025 en la Oficina de Empleo municipal. Las carreras disponibles incluyen:

  • Licenciatura en Administración (Modalidad a Distancia)

  • Licenciatura en Administración – Ciclo de Complementación Curricular

  • Licenciatura en Sociología

  • Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana – Ciclo de Complementación Curricular

  • Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental

  • Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad

  • Contador Público

La recepción de legajos se realizará del 10 de noviembre al 19 de diciembre. Entre los requisitos solicitados se encuentran DNI o pasaporte, foto carnet, formulario de preinscripción firmado, constancia o título de estudios secundarios, certificado de domicilio en Roca, grupo sanguíneo y certificado de buena salud.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca garantizar el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, fortaleciendo las posibilidades de desarrollo académico y profesional de los vecinos.

Más Noticias

RTRYRTY

Alerta por altos niveles de arsénico en el agua: un informe advirtió sobre los riesgos en siete provincias

167457w850h563c.jpg

Se viene el Black Friday 2025 en Argentina: cuándo empieza y cuáles son los descuentos

437238w790h460c.jpg

El alarmante caso del capo sicario que logró un DNI argentino y cayó en Recoleta

Te pueden interesar

830x465_210702104336_81488

Fontana: el Centro de Zoonosis municipal abrirá turnos de castración para diciembre

images

Presidencia Roca incorpora nuevas carreras universitarias a distancia en convenio con la UNCAUS

587248219_1271333275033552_3456189479431166179_n

Tres Isletas coronó a las campeonas del futsal femenino en la Copa Lifti y la Liga Élite

585791643_1168184585415309_2476749451511465508_n

El Municipio de Margarita Belén realiza tareas de mantenimiento en el Parque Temático de la Memoria, Verdad y Justicia

586223862_1177341504539766_8887584600771684517_n

El Municipio de Charata acompaña el curso de Pastelería Navideña para emprendedores locales