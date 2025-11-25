Presidencia Roca incorpora nuevas carreras universitarias a distancia en convenio con la UNCAUS

La Municipalidad de Presidencia Roca anunció la incorporación de nuevas carreras universitarias a distancia, en el marco del trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos de la localidad.

Las preinscripciones estarán abiertas del 10 de noviembre al 12 de diciembre de 2025 en la Oficina de Empleo municipal. Las carreras disponibles incluyen:

Licenciatura en Administración (Modalidad a Distancia)

Licenciatura en Administración – Ciclo de Complementación Curricular

Licenciatura en Sociología

Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana – Ciclo de Complementación Curricular

Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental

Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad

Contador Público

La recepción de legajos se realizará del 10 de noviembre al 19 de diciembre. Entre los requisitos solicitados se encuentran DNI o pasaporte, foto carnet, formulario de preinscripción firmado, constancia o título de estudios secundarios, certificado de domicilio en Roca, grupo sanguíneo y certificado de buena salud.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca garantizar el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, fortaleciendo las posibilidades de desarrollo académico y profesional de los vecinos.