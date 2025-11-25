Fontana: el Centro de Zoonosis municipal abrirá turnos de castración para diciembre

830x465_210702104336_81488

La Municipalidad de Fontana informó que el Centro de Zoonosis habilitará la agenda de turnos de castración para mascotas el próximo viernes 28, desde las 7 horas. La entrega de turnos será con cupos limitados y los vecinos deberán presentarse con DNI.

Desde el municipio recordaron la importancia de la esterilización como medida de salud pública y bienestar animal, e instaron a los dueños de mascotas a participar de la campaña y asumir una tenencia responsable.

Más Noticias

585791643_1168184585415309_2476749451511465508_n

El Municipio de Margarita Belén realiza tareas de mantenimiento en el Parque Temático de la Memoria, Verdad y Justicia

586223862_1177341504539766_8887584600771684517_n

El Municipio de Charata acompaña el curso de Pastelería Navideña para emprendedores locales

585553288_892848669937552_3622595122504760951_n

Villa Berthet celebró su 94° aniversario con la inauguración de un Centro Cultural y un microestadio

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-25 at 09.12.46

La Av. 9 de Julio entra en su etapa final: pavimentación, desagües y luminarias que ponen fin a décadas de reclamos

830x465_210702104336_81488

Fontana: el Centro de Zoonosis municipal abrirá turnos de castración para diciembre

images

Presidencia Roca incorpora nuevas carreras universitarias a distancia en convenio con la UNCAUS

587248219_1271333275033552_3456189479431166179_n

Tres Isletas coronó a las campeonas del futsal femenino en la Copa Lifti y la Liga Élite

585791643_1168184585415309_2476749451511465508_n

El Municipio de Margarita Belén realiza tareas de mantenimiento en el Parque Temático de la Memoria, Verdad y Justicia