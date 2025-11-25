Fontana: el Centro de Zoonosis municipal abrirá turnos de castración para diciembre
La Municipalidad de Fontana informó que el Centro de Zoonosis habilitará la agenda de turnos de castración para mascotas el próximo viernes 28, desde las 7 horas. La entrega de turnos será con cupos limitados y los vecinos deberán presentarse con DNI.
Desde el municipio recordaron la importancia de la esterilización como medida de salud pública y bienestar animal, e instaron a los dueños de mascotas a participar de la campaña y asumir una tenencia responsable.