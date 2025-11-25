Tres Isletas coronó a las campeonas del futsal femenino en la Copa Lifti y la Liga Élite

El complejo deportivo Crack fue escenario de una destacada jornada deportiva con la disputa de las finales de la Copa Lifti y de la Liga Élite de futsal femenino, competencias que reunieron a equipos locales y que contaron con un importante acompañamiento del público.

La intendente Marcela Duarte estuvo presente durante la jornada y encabezó la entrega de trofeos a los equipos ganadores y a las jugadoras destacadas.

Resultados

Copa Lifti
Dinamitas: Campeonas
Barrio Sur: Subcampeonas
Impacto: Tercer puesto

Liga Élite
Dinamitas: Campeonas
Panteras: Segundo puesto
Guerreras: Tercer puesto

Desde el municipio destacaron la organización del evento y el desempeño de todas las deportistas, subrayando el crecimiento sostenido del deporte femenino en Tres Isletas y el compromiso de acompañar su desarrollo.

 

