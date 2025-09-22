Makallé reconoció a sus deportistas destacados en una emotiva entrega de distinciones

La Municipalidad de Makallé realizó una noche de homenaje a los deportistas locales, en un acto cargado de orgullo y reconocimiento para quienes, con su esfuerzo, compromiso y pasión, llevan en alto el nombre de la localidad en distintas disciplinas.

La ceremonia, celebrada anoche, contó con la presencia del subsecretario de Deporte, Walter Sassari, acompañado por concejales y el secretario de Gobierno, quienes hicieron entrega de los reconocimientos deportivos a los atletas que se destacaron durante el año.

Durante el encuentro, las autoridades resaltaron la dedicación y perseverancia de los deportistas, así como el apoyo de sus familias y entrenadores, pilares fundamentales para alcanzar cada logro.

El evento no solo buscó premiar resultados, sino también valorar el ejemplo de superación y disciplina que cada atleta transmite a la comunidad, especialmente a los más jóvenes, fomentando la práctica del deporte como herramienta de integración, salud y desarrollo personal.

Con este homenaje, Makallé reafirma su compromiso de seguir acompañando el crecimiento del deporte local, fortaleciendo las oportunidades para que más vecinos puedan destacarse en competencias regionales, provinciales y nacionales.

 

