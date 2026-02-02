Presidencia de la Plaza vivió una nueva edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores Placeños

El tradicional encuentro se desarrolló en el Parque del Centenario y reunió producción local, gastronomía y espectáculos culturales en una jornada familiar.

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza llevó adelante una nueva edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores Placeños, un espacio ya consolidado en la agenda local que volvió a convocar a vecinos y vecinas en el Parque del Centenario.

Durante la jornada, artesanos y emprendedores locales exhibieron y ofrecieron a la venta una variada gama de productos artesanales y elaboraciones caseras, acompañados por propuestas gastronómicas que completaron una agradable tarde de domingo en un ambiente familiar.

El evento contó además con la participación artística del grupo de baile “Juventud Tarragocera” y la Batería “Ipú Porá”, que aportaron música, ritmo y color, generando un clima festivo y de disfrute para toda la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar la economía local, promover el talento placeño y fortalecer los espacios de encuentro comunitario, consolidando a la feria como un punto de referencia cultural y social para la localidad.