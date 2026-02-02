Puerto Vilelas recuperó un espacio verde en Villa Forestación Sur con participación vecinal

El municipio realizó tareas de limpieza, saneamiento y forestación en un predio barrial, en una acción conjunta entre distintas áreas y los propios vecinos.

La Municipalidad de Puerto Vilelas llevó adelante un operativo de limpieza, saneamiento y recuperación de un espacio verde en el barrio Villa Forestación Sur, en una iniciativa articulada entre la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental.

Los trabajos permitieron poner en valor un sector que se encontraba deteriorado, devolviéndole funcionalidad y condiciones adecuadas para el uso comunitario. Como parte central de la intervención, se realizó la plantación de árboles, que fueron apadrinados por vecinos del barrio, quienes asumieron el compromiso de cuidarlos y acompañar su crecimiento.

Desde el municipio destacaron que la propuesta no solo apunta a mejorar el entorno urbano, sino también a fortalecer el sentido de pertenencia y la responsabilidad compartida en el cuidado de los espacios comunes. La forestación, señalaron, contribuye además a la mejora ambiental, la salud y la generación de ámbitos de encuentro para la comunidad.

La experiencia en Villa Forestación Sur fue valorada como un ejemplo de trabajo conjunto entre el Estado municipal y los vecinos, en el marco de políticas orientadas a la recuperación de espacios públicos y al desarrollo de barrios más ordenados y sustentables.

Bajo la consigna “Cuidar lo nuestro”, la gestión local remarcó que este tipo de acciones buscan consolidar cambios duraderos, basados en la participación ciudadana y en una visión compartida de mejora de la calidad de vida en Puerto Vilelas.