Pampa del Infierno realizó una jornada recreativa en el Natatorio Municipal

La actividad reunió a funcionarios, equipos municipales y niños de la localidad en un espacio de juego, inclusión y contención social.

La Municipalidad de Pampa del Infierno llevó adelante una jornada lúdica y recreativa en el Natatorio Municipal, con el objetivo de promover el acceso igualitario al deporte y a espacios de recreación durante la temporada de verano.

De la actividad participaron la secretaria de Gobierno, Tatiana Janzcuk, la secretaria de Desarrollo Humano, Lorena Kañe, junto al equipo de trabajo de la Dirección de Deportes y del programa Ñachec, quienes acompañaron a los niños y jóvenes que disfrutaron de una tarde de juegos y actividades acuáticas.

Durante la jornada se realizó la entrega de juegos y se compartieron licuados, generando un ambiente de encuentro, diversión y contención, especialmente destinado a chicos que no cuentan con acceso a piletas privadas.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios, que permiten a niños y jóvenes disfrutar del natatorio municipal cada verano y participar de propuestas recreativas y deportivas a lo largo de toda la temporada.

Asimismo, la gestión local agradeció el acompañamiento del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y del gobernador del Chaco, Leandro Zdero, por el apoyo permanente a iniciativas que fortalecen la inclusión social, el deporte y el bienestar de la comunidad.