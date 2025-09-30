Presidencia de la Plaza refuerza las tareas de limpieza urbana y concientización ambiental

El municipio de Presidencia de la Plaza llevó adelante este lunes una nueva jornada de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar el cuidado del ambiente y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En esta oportunidad, el equipo de la Secretaría de Ambiente concentró los trabajos en la calle García Guillén, en la zona Este de la ciudad, y en el canal ubicado sobre la misma arteria, en el paraje El 80. Allí se realizó el retiro de una importante cantidad de residuos sólidos urbanos acumulados tanto en la vía pública como en sectores del canal.

Desde la comuna informaron que estas tareas forman parte de un plan sostenido de intervención, que continuará en los próximos días en otros puntos de la localidad. “El mantenimiento permanente de los espacios comunes es fundamental para garantizar una ciudad más limpia y saludable, pero requiere también de la colaboración de todos los vecinos”, remarcaron desde el área.

Conciencia ciudadana

Además de las acciones operativas, el municipio insiste en la necesidad de generar conciencia sobre la correcta disposición de los residuos. En ese sentido, recordaron que arrojar basura en la vía pública, canales o zanjas no solo afecta la limpieza urbana, sino que también provoca obstrucciones que pueden derivar en anegamientos durante las lluvias.

El intendente subrayó que el compromiso ambiental debe ser compartido:

“Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos. Un municipio más limpio significa una ciudad más ordenada, más segura y más saludable”, señaló.

Con estas acciones, Presidencia de la Plaza busca consolidar un modelo de gestión ambiental que combine infraestructura, mantenimiento urbano y educación ciudadana, con el desafío de lograr un entorno más sustentable para las futuras generaciones.