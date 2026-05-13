Escuelas de Educación Especial recibieron elementos de Educación Física

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El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó este miércoles en el salón Manuel Obligado de Casa de Gobierno, la entrega de elementos didácticos de Educación Física destinados a escuelas de Educación Especial de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad .

La iniciativa alcanza a las 52 instituciones de Educación Especial de Chaco y beneficiará a aproximadamente 2.415 estudiantes.

«Tenemos 52 instituciones en nuestra provincia que trabajan en la inclusión de personas; son nuestras escuelas de educación especial», señaló.

En esta primera etapa se concretó la entrega a 14 instituciones de Resistencia, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Fontana, Margarita Belén, Charadai, Cote Lai y Barranqueras, pertenecientes a las regionales educativas 10 A, B y C. Las entregas continuarán en el resto de las regionales educativas de la provincia.

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