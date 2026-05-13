Escuelas de Educación Especial recibieron elementos de Educación Física

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó este miércoles en el salón Manuel Obligado de Casa de Gobierno, la entrega de elementos didácticos de Educación Física destinados a escuelas de Educación Especial de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad .

La iniciativa alcanza a las 52 instituciones de Educación Especial de Chaco y beneficiará a aproximadamente 2.415 estudiantes.

«Tenemos 52 instituciones en nuestra provincia que trabajan en la inclusión de personas; son nuestras escuelas de educación especial», señaló.

En esta primera etapa se concretó la entrega a 14 instituciones de Resistencia, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Fontana, Margarita Belén, Charadai, Cote Lai y Barranqueras, pertenecientes a las regionales educativas 10 A, B y C. Las entregas continuarán en el resto de las regionales educativas de la provincia.