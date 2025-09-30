Charata inició la pavimentación de la Avenida Caseros con obras complementarias de desagüe

El municipio de Charata puso en marcha un nuevo frente de obra que busca transformar la infraestructura urbana de la ciudad. Este martes por la mañana, el intendente Rubén Rach, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider, dio inicio a los trabajos de pavimentación de la avenida Caseros, en el tramo comprendido entre Mitre y Liniers.

El proyecto, ejecutado a través de la Dirección de Vialidad Provincial, contempla no solo la pavimentación de la calzada, sino también la construcción de desagües pluviales y alcantarillas, elementos fundamentales para garantizar la durabilidad de la obra y mejorar la transitabilidad en una zona de alto tránsito.

Un sector estratégico de la ciudad

La avenida Caseros es un punto clave de Charata, ya que en sus inmediaciones funcionan instituciones educativas y deportivas que diariamente reciben a cientos de vecinos. La mejora de la infraestructura permitirá mayor seguridad vial, optimizará la circulación y reducirá los problemas derivados de la acumulación de agua en días de lluvia.

“Seguimos gestionando y trabajando en equipo para que las obras no queden en promesas. Esta pavimentación es una respuesta concreta a una necesidad de los vecinos y un paso más en el proceso de transformación que está viviendo Charata”, expresó el intendente Rach.

Trabajo articulado

La vicegobernadora Silvana Schneider destacó la importancia de la articulación entre el municipio y la provincia para concretar proyectos de este alcance:

“Estas obras mejoran la calidad de vida de la gente y muestran que cuando se trabaja en conjunto se pueden dar respuestas reales”, afirmó.

Con esta obra, Charata continúa sumando infraestructura vial y consolidando un plan de urbanización que busca acompañar el crecimiento de la ciudad, priorizando sectores estratégicos y necesidades históricas de los vecinos.