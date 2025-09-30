Dos hombres detenidos en Resistencia con cocaína, marihuana, dinero y una moto

En un nuevo operativo contra el narcotráfico, personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizada con apoyo de la División Operaciones Metropolitana de Consumos Problemáticos detuvo a dos hombres en Resistencia y secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle San Bernardo , en la capital chaqueña. La intervención se realizó a solicitud del área Motorizada, luego de que personal de esa unidad detuviera la marcha de una motocicleta conducida por Walter Armando Ávalos , acompañado por Claudio Alberto Soto , durante recorridas de prevención.

Secuestros realizados

En presencia de testigos, se procedió a la requisa superficial de ambos ocupantes, hallándose en poder de Ávalos 46 envoltorios con una sustancia blanquecina que, tras las pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. En tanto, a Soto se le encontraron entre sus prendas 60 envoltorios más de cocaína, once envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

En total se secuestraron:

60 envoltorios de cocaína (13 gramos).

46 envoltorios de cocaína (10 gramos).

11 envoltorios de marihuana (11 gramos).

Dos teléfonos celulares .

Dos balanzas de precisión .

Dos recipientes negros y bandas elásticas .

Un arma blanca tipo punzante .

$22.450 en efectivo .

Una motocicleta Yamaha XTZ color blanca, sin dominio colocado.

Intervención judicial

El procedimiento fue supervisado por el comisario principal Jorge Sandoval y contó con la intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, a cargo de la doctora Ana Mariángeles Benítez. La fiscal dispuso la detención de ambos sujetos y el secuestro de todas las sustancias, el dinero y los elementos incautados.

Ambos quedaron notificados de aprehensión en la causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.