Presidencia de la Plaza realiza trabajos de bacheo sobre calle Combate Vuelta de Obligado

El Municipio de Presidencia de la Plaza informó que su equipo de bacheo se encuentra ejecutando trabajos de reparación sobre calle Combate Vuelta de Obligado, en el marco del plan integral de mantenimiento y mejora de la red vial urbana.

Desde la comuna se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución y paciencia, respetando la señalización y las indicaciones del personal municipal que trabaja en la zona.

Estas tareas forman parte del plan que impulsa la gestión municipal para mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y garantizar calles en mejores condiciones para todos los habitantes de la ciudad.