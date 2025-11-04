Puerto Eva Perón fue sede del Torneo Federativo Sub 15: Deportivo Chaco se consagró subcampeón

572012510_18098463400741336_1575774236977958615_n

Durante el fin de semana, Puerto Eva Perón fue escenario de una intensa jornada deportiva con la realización del Torneo Federativo Sub 15, un importante evento de alcance provincial que reunió a jóvenes talentos del fútbol chaqueño.

El equipo local, Deportivo Chaco Sub 15, logró un destacado desempeño y se quedó con el subcampeonato, luego de una final disputada en condiciones climáticas adversas y con el campo de juego afectado por las lluvias.

El intendente Diego Alejandro Lavia felicitó a los jugadores y al cuerpo técnico por su esfuerzo, compromiso y dedicación.

“Nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo. A pesar de las dificultades, lo dieron todo y demostraron que los obstáculos deben ser la mayor motivación para alcanzar el éxito”, expresó el jefe comunal.

Desde el Municipio destacaron también el trabajo diario del equipo técnico y el acompañamiento de las familias, que hacen posible el crecimiento del deporte local.

    

