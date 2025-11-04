Estudiantes de la Tecnicatura en Maquinarias y Equipos Agropecuarios realizaron prácticas en el taller municipal de Makallé

El Municipio de Makallé recibió a los alumnos de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Equipos Agropecuarios, quienes llevaron adelante una jornada de prácticas profesionales en el taller municipal, donde pudieron observar y trabajar con distintas maquinarias.

La iniciativa permitió a los estudiantes complementar la formación teórica con la experiencia práctica, fortaleciendo sus conocimientos en un entorno de trabajo real.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de vinculación educativa que fomentan el aprendizaje y acercan a los jóvenes al mundo laboral.