Presidencia de la Plaza: el Municipio avanza con mejoras viales en los barrios Quinta N°5 y N°6

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza continúa ejecutando su plan de mantenimiento y mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad. Durante esta semana, las tareas se concentraron en los barrios Quinta N°5 y Quinta N°6, donde se realizaron importantes obras de recuperación vial.

Los trabajos, llevados adelante por personal y maquinarias del corralón municipal, incluyeron zanjeo, relleno, compactación y colocación de ripio en calles que presentaban un deterioro considerable debido al uso constante y a las condiciones climáticas.

El objetivo de estas acciones, según informaron desde el Municipio, es mejorar la transitabilidad y garantizar un acceso más seguro para los vecinos y vecinas de la zona.

El intendente Diego Bernachea supervisó personalmente el avance de los trabajos y mantuvo diálogo con residentes del sector, quienes expresaron su satisfacción por las mejoras realizadas. “Estas obras tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, porque facilitan la movilidad y refuerzan la seguridad vial en los barrios”, destacó el jefe comunal.

Estas tareas se enmarcan dentro de un plan integral de mantenimiento urbano que la gestión municipal viene implementando en distintos puntos de la ciudad, priorizando los sectores más afectados y buscando dar respuesta a las necesidades cotidianas de la comunidad.