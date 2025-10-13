Presidencia de la Plaza: el Municipio avanza con mejoras viales en los barrios Quinta N°5 y N°6

557949609_1597864361566754_9135152750202225274_n

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza continúa ejecutando su plan de mantenimiento y mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad. Durante esta semana, las tareas se concentraron en los barrios Quinta N°5 y Quinta N°6, donde se realizaron importantes obras de recuperación vial.

Los trabajos, llevados adelante por personal y maquinarias del corralón municipal, incluyeron zanjeo, relleno, compactación y colocación de ripio en calles que presentaban un deterioro considerable debido al uso constante y a las condiciones climáticas.

El objetivo de estas acciones, según informaron desde el Municipio, es mejorar la transitabilidad y garantizar un acceso más seguro para los vecinos y vecinas de la zona.

El intendente Diego Bernachea supervisó personalmente el avance de los trabajos y mantuvo diálogo con residentes del sector, quienes expresaron su satisfacción por las mejoras realizadas. “Estas obras tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, porque facilitan la movilidad y refuerzan la seguridad vial en los barrios”, destacó el jefe comunal.

Estas tareas se enmarcan dentro de un plan integral de mantenimiento urbano que la gestión municipal viene implementando en distintos puntos de la ciudad, priorizando los sectores más afectados y buscando dar respuesta a las necesidades cotidianas de la comunidad.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-12 at 23.24.39

Sáenz Peña Tiene Una Plaza Renovada: “Es Un Esfuerzo Compartido Que Le Cambia La Vida A La Gente” Dijo El Gobernador Zdero

560140757_1143534214587162_3516486515952572277_n

Charata fue sede de la Doble Mesón, el evento de ciclismo más importante del Sudoeste Chaqueño

558265088_122236482716131145_3063786303792574272_n

La Municipalidad de La Escondida acompañó al grupo Fénix Dance con un aporte para representar a la localidad en una competencia

Te pueden interesar

558821235_1398108885651115_2656802399401078112_n

Las Breñas celebró la segunda noche de la XIII Oktoberfest 2025

557949609_1597864361566754_9135152750202225274_n

Presidencia de la Plaza: el Municipio avanza con mejoras viales en los barrios Quinta N°5 y N°6

xiaomi-telefono

El barato teléfono de Xiaomi que permite grabar videos en Full HD, tiene una batería que dura 48 horas y trae funciones de IA

cristina-baila-y-milei-canta

Siga el baile, siga el baile….

WhatsApp Image 2025-10-13 at 00.24.11

Detuvieron a un hombre por robar helados en un local de Barranqueras