Las Breñas celebró la segunda noche de la XIII Oktoberfest 2025

La ciudad de Las Breñas vivió una nueva jornada de alegría y tradición con la segunda noche de la 13ª edición de la Oktoberfest 2025, una de las fiestas más emblemáticas del calendario local.

El intendente municipal, profesor Víctor Omar Machuca, participó del tradicional espich del barril, acompañado por el presidente de la Asociación Germano-Argentina, Miguel Held, con quien destacó la importancia de esta celebración para la identidad cultural y la integración comunitaria de Las Breñas.

Durante el evento también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Ariel Eguiazabal, y el secretario de Desarrollo Humano, Andrés Chávez, quienes compartieron la velada junto a vecinos, instituciones y visitantes que se acercaron a disfrutar de la propuesta gastronómica, musical y cervecera característica de la Oktoberfest.

Desde el Municipio remarcaron que esta fiesta se ha consolidado como un espacio de encuentro, turismo y difusión de las raíces germano-argentinas, fortaleciendo la identidad local y el desarrollo cultural de la ciudad.