El barato teléfono de Xiaomi que permite grabar videos en Full HD, tiene una batería que dura 48 horas y trae funciones de IA
En la actualidad, tener un teléfono que soporte funciones de inteligencia artificial es clave. Por eso, al momento de escoger un celular tendrás que prestar atención a su procesador. En este sentido, Xiaomi nos trae un smartphone con funciones de IA, con una batería que garantiza larga autonomía y un sistema de cámaras de alta calidad.
El teléfono de Xiaomi que tiene bajo precio y funciones únicas
Xiaomi tiene teléfonos para todos los gustos. Uno de los últimos que lanzó al mercado, exclusivo para el segmento gama media, tiene un valor cercano a los 200 dólares y se destaca por las nobles cualidades que lo convierten en un smartphone de los más completos.
Se trata del Redmi 15 5G, un potente celular que llega con Android 16, HyperOS y funciones de inteligencia artificial a través de Google Gemini. Este smartphone se destaca por un procesador que es de lo mejor del mercado: Qualcomm Snapdragon 685. Gracias a este chip podremos navegar en redes sociales, jugar y realizar multitareas sin temor a que se sobrecaliente o se trabe.
Además, otro punto a destacar de este barato teléfono de Xiaomi reside en su memoria RAM, la cual es de 8GB y puede expandirse por otros 8GB. En simultáneo, su almacenamiento llega a los 256GB.
En lo que respecta a la cámara del Redmi 15 5G, tiene un sistema compuesto por su cámara principal de 50 MP y una frontal de 8 MP. Con estos lentes podrás tomar fotos de calidad y grabar videos en resolución Full HD.
Podrás aprovechar todas las funciones de este teléfono durante, al menos, 48 horas. Esto es gracias a su gran autonomía, ya que trae una batería de 7.000 mAh que promete una carga que dura dos días si se utiliza constantemente y de hasta 72 horas si usamos el celular de manera moderada. En esta línea, la carga rápida que ofrece es de 33 vatios.
El Redmi 15 5G de Xiaomi cuenta con una resistencia IP64 frente a agua y polvo, pesa solamente 214 gramos y tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, resolución Full HD+ (2340 × 1080 píxeles), hasta 144 hercios de refresco y hasta 850 nits de brillo. Por lo tanto, a un bajo precio tendrás uno de los teléfonos más completos del mercado.