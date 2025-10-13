El barato teléfono de Xiaomi que permite grabar videos en Full HD, tiene una batería que dura 48 horas y trae funciones de IA

Este teléfono de Xiaomi es de los más baratos del mercado.

Además, otro punto a destacar de este barato teléfono de Xiaomi reside en su memoria RAM, la cual es de 8GB y puede expandirse por otros 8GB. En simultáneo, su almacenamiento llega a los 256GB.

En lo que respecta a la cámara del Redmi 15 5G, tiene un sistema compuesto por su cámara principal de 50 MP y una frontal de 8 MP. Con estos lentes podrás tomar fotos de calidad y grabar videos en resolución Full HD.

Podrás aprovechar todas las funciones de este teléfono durante, al menos, 48 horas. Esto es gracias a su gran autonomía, ya que trae una batería de 7.000 mAh que promete una carga que dura dos días si se utiliza constantemente y de hasta 72 horas si usamos el celular de manera moderada. En esta línea, la carga rápida que ofrece es de 33 vatios.

La batería de este teléfono Xiaomi ofrece una carga de larga duración.

El Redmi 15 5G de Xiaomi cuenta con una resistencia IP64 frente a agua y polvo, pesa solamente 214 gramos y tiene una pantalla de 6,9 pulgadas, resolución Full HD+ (2340 × 1080 píxeles), hasta 144 hercios de refresco y hasta 850 nits de brillo. Por lo tanto, a un bajo precio tendrás uno de los teléfonos más completos del mercado.