Presentaron el libro “Política Deportiva en la Comunidad Organizada” en la Feria del Libro Chacú-Guaraní

En el marco de la Feria del Libro Chacú-Guaraní, este jueves 26 de febrero se realizó la presentación del libro “Política Deportiva en la Comunidad Organizada”, una obra que propone repensar el deporte como herramienta de transformación social y política pública.

La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Popular y contó con la exposición de Hugo Abel Sager y Raúl Gerardo Bittel, autores del libro, mientras que la presentación estuvo a cargo de Luis Darío Molodesky. Acompañaron legisladores, intendentes, dirigentes y público en general.

La publicación pone el foco en el deporte no solo como competencia, sino como un ámbito de inclusión, formación y desarrollo comunitario. En ese sentido, plantea la necesidad de consolidar una política deportiva nacional y provincial que trascienda coyunturas electorales y se sostenga en el tiempo.

Uno de los ejes centrales del libro es el concepto de “Comunidad Organizada”, entendida como el entramado de instituciones intermedias —sindicatos, asociaciones profesionales, clubes, universidades y cooperativas— que funcionan como puente entre el ciudadano y el Estado. En ese marco, se resalta el rol clave de los clubes barriales y su interacción social como espacios de contención y construcción de ciudadanía.

La presentación se convirtió en un espacio de reflexión y debate sobre el deporte como política pública y motor de cambio en la sociedad.

fotos gentileza Jorge Tello