Fontana refuerza tareas de limpieza en centros de salud junto al Eco Equipo provincial

La Municipalidad de Fontana informó que durante la mañana se llevaron adelante intensas tareas de limpieza y desmalezado en distintos centros de salud de la ciudad, en un trabajo articulado con el programa Eco Equipo de la Provincia.

Las intervenciones se realizaron en los centros de salud de Villa Elba y Río Arazá, donde las cuadrillas municipales trabajaron en el acondicionamiento de los predios y la eliminación de malezas.

Según detallaron desde el municipio, estas acciones apuntan a la prevención de enfermedades, mediante la eliminación de posibles focos de reproducción de mosquitos y otras plagas, especialmente en espacios vinculados a la atención sanitaria.

Además, se destacó la importancia de garantizar entornos seguros y limpios para vecinos y vecinas que asisten a estos establecimientos, así como el compromiso ambiental de sostener un mantenimiento eficiente y continuo.

Desde la comuna reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para mantener los espacios en condiciones y contribuir al cuidado del ambiente.

