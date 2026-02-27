Margarita Belén avanza con mejoras en escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo

El Municipio de Margarita Belén informó que continúa ejecutando trabajos de infraestructura y mantenimiento en distintas instituciones educativas de la localidad, en el marco de los compromisos asumidos con la comunidad educativa.

Las intervenciones responden a pedidos realizados por directivos escolares y tienen como objetivo garantizar que los establecimientos cuenten con condiciones adecuadas para el inicio del ciclo lectivo. Según detallaron desde el gobierno local, las tareas incluyen mejoras edilicias y acciones de mantenimiento general.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el acompañamiento a las instituciones educativas forma parte de una política sostenida orientada a fortalecer el sistema educativo local, asegurando espacios seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso con la educación y el trabajo articulado con cada establecimiento de la comunidad.

  

