Liga Federal: Mitre reaccionó a tiempo y debutó en la 2026 con victoria en casa

El “auriazul” tuvo que dar vuelta un partido complicado ante Hindú para festejar por 87 a 71, en su presentación como local en la Liga Federal. Benítez Gavilán y Rossi fueron las figuras con 28 y 19 puntos, respectivamente. En los chaqueños, Mareau anotó 18. El sábado, el equipo de Martinho jugará el clásico capitalino ante Tokio, en tanto que el «Bólido Verde» recibirá a Regatas.

Hindú sorprendió a Mitre en el inicio con una ráfaga letal de triples de Barreto, Moreau y Ghidini, quien tomó mucho protagonismo en ambos lados de la cancha. Los chaqueños jugaron de manera perfecta y eso se notó en el tablero llegando a sacar una diferencia de 14 puntos (7-21). Martinho comenzó a mover el banco “auriazul” y encontró respuestas con Gattari que le puso más ritmo al traslado y contagió a sus compañeros, fundamentalmente a Rossi y Benítez Gavilán. El local defendió duro y corrió bien la cancha. Así achicó la brecha aprovechando las constantes perdidas de la visita. El primer cuarto cerró 23-27.

En el segundo Mitre siguió dando pasos hacia adelante. Benitez Gavilan siguió siendo el eje en ataque pero también defendió mejor. Di Muccio, Pérez y Rossi también colaboraron en ofensiva para pasar adelante en el tanteador (35-33) ante un “bólido verde” que igual se las arregló con Ghidini, Barreto, Delon y Moreau. Los posadeños se fueron arriba al descanso largo 49-40.

En la vuelta Mitre arrancó dormido e Hindú lo aprovechó. Moreau y Ghidini siguieron infalibles de tercera dimensión y, junto a un Delon encendido, achicaron la brecha: 55-53. El partido fue de ida y vuelta, con pocas ideas. Di Muccio tuvo una ráfaga de 7 puntos que calmó las aguas ante un elenco chaqueño que siguió ordenado y jugando bien. Sobre el cierre, un doble y falta de Masdeau, hizo que Hindú cierre mejor: 64-63.

En el último Coronel tuvo un gran parcial (5 puntos seguidos) para que Hindú pase al frente (67-68). Sin descontrolarse, Mitre reaccionó. Kosiarski ingresó bien y le dio movilidad a la ofensiva local, además de colaborar con asistencias y puntos. El anfitrión mostró su mejor cara con Benítez Gavilán, Pérez y Rossi como estandartes para conseguir el primer triunfo en su debut: 87 a 72.

Los goleadores del juego fueron Benítez Gavilán con 28 puntos y Rossi con 19. En la visita, que venía de caer ante San Lorenzo de Monte Caseros, Moreau anotó 18 y Barreto 16.