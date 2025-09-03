Por falta de quórum, cayó la sesión legislativa pautada para hoy

426186w790h593c.jpg

Tal como se preveía, la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia pautada para hoy cayó por falta de quórum. Los indicios de este final anunciado comenzaron a darse el lunes, con el debate en minoría (también por falta de quórum) en la Comisión de Hacienda, y en la imposibilidad de lograr un acuerdo por el temario a tratar, ayer en Labor Parlamentaria.

A partir de las 8 de hoy, los secretarios legislativos convocaron a los diputados a ocupar sus bancas, pero no lograron el número suficiente para dar inicio formal al encuentro. En la agenda, quedan iniciativas como la ampliación de las penas para quienes agredan a profesionales de la salud, la restricción del uso de celulares en las aulas y la ley de Ficha Limpia; entre otras.

