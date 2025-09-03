Operativo de Tránsito en Las Breñas: 35 motos retenidas y cinco actas labradas

541190588_1358024932992844_3769685641502521502_n

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Las Breñas, junto a agentes de la Comisaría local y de la Policía Caminera, llevó adelante un operativo de control vehicular durante la noche del pasado sábado sobre la Av. Gral. Jones, en el tramo comprendido entre las calles 9 de Julio y Lavalle.

El operativo, enmarcado en las políticas de prevención y seguridad vial de la ciudad, permitió la retención de 35 motovehículos y la imposición de cinco actas comunes a conductores que no cumplían con las normas de tránsito.

Recomendaciones para evitar sanciones

Desde la Municipalidad recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener la documentación vehicular actualizada y utilizar siempre casco protector, como medidas fundamentales para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos los vecinos.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos del municipio por fomentar la seguridad vial y concienciar a la comunidad sobre la responsabilidad de conducir de manera segura.

 

Más Noticias

541336684_1176126211209550_5751854498417674418_n

Hermoso Campo lanzó oficialmente su Black Friday provincial

542142134_122233564064188894_6515392380170172428_n

Villa Río Bermejito vivió una jornada histórica con el desfile militar en honor al legado sanmartiniano

543035396_1104082775158824_7557207711137434145_n

Margarita Belén se prepara para los Carnavales 2026 con clases de Samba No Pé

Te pueden interesar

426186w790h593c.jpg

Por falta de quórum, cayó la sesión legislativa pautada para hoy

541190588_1358024932992844_3769685641502521502_n

Operativo de Tránsito en Las Breñas: 35 motos retenidas y cinco actas labradas

541336684_1176126211209550_5751854498417674418_n

Hermoso Campo lanzó oficialmente su Black Friday provincial

539883455_4131065570490551_1730905502818034091_n

Éxito total en el 3.er Torneo Provincial de Fútbol Infantil “Copa Aniversario Las Garcitas”

WhatsApp Image 2025-09-03 at 09.42.03

ABR/ Primera: Don Bosco suspiró y festejó en casa