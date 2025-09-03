Operativo de Tránsito en Las Breñas: 35 motos retenidas y cinco actas labradas

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Las Breñas, junto a agentes de la Comisaría local y de la Policía Caminera, llevó adelante un operativo de control vehicular durante la noche del pasado sábado sobre la Av. Gral. Jones, en el tramo comprendido entre las calles 9 de Julio y Lavalle.

El operativo, enmarcado en las políticas de prevención y seguridad vial de la ciudad, permitió la retención de 35 motovehículos y la imposición de cinco actas comunes a conductores que no cumplían con las normas de tránsito.

Recomendaciones para evitar sanciones

Desde la Municipalidad recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener la documentación vehicular actualizada y utilizar siempre casco protector, como medidas fundamentales para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos los vecinos.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos del municipio por fomentar la seguridad vial y concienciar a la comunidad sobre la responsabilidad de conducir de manera segura.