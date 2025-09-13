Plan Provincial De Seguridad: Chaco Intensifica La Lucha Contra El Narcotráfico Con Más Operativos

En lo que va de la gestión, las fuerzas de seguridad realizaron más de 8.800 operativos, que derivaron en 9.435 detenciones vinculadas a causas por drogas. Además, se secuestraron más de 2.730 kilos de marihuana y 211 kilos de cocaína, debilitando de manera directa las redes delictivas.

El Gobierno del Chaco profundiza su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, con acciones concretas y resultados contundentes en todo el territorio.

En este sentido, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich subrayó que estos avances representan mucho más que números: “Cada operativo, cada detenido y cada kilo de droga retirado de circulación significa más tranquilidad y seguridad para las familias chaqueñas. El narcotráfico no tiene lugar en nuestra provincia”.

Además, indicó que la participación ciudadana cumple un rol central en esta lucha. Por ello, el Gobierno provincial pone a disposición la línea gratuita y anónima 0800-199-DROGA, junto con un sistema de denuncias online mediante código QR, que facilita la comunicación directa con las autoridades y potencia la efectividad de los operativos.

El Chaco continúa articulando esfuerzos entre distintas divisiones policiales, con el respaldo de la Justicia, para garantizar que el delito no avance y que los barrios recuperen la paz que merecen. El compromiso sigue siendo uno solo: más prevención, más operativos y más participación ciudadana para todos los chaqueños.