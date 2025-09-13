El intendente Ariel Lovey recorrió los stands de educación en la 48ª Feria de Artesanía Aborigen Chaqueño

Quitilipi, Chaco – En el marco de la 48ª Feria de Artesanía Aborigen Chaqueño, el intendente Ariel Lovey visitó los stands de educación, donde se exponen saberes ancestrales y se promueve el aprendizaje de técnicas tradicionales.

Durante su recorrida, Lovey destacó el valor de este espacio cultural que reúne a artesanos de distintos pueblos originarios, ofreciendo a los visitantes una experiencia única para conocer y preservar el patrimonio aborigen de la región.

Los stands educativos ofrecen:

  • Exposiciones y demostraciones de técnicas de tejido, cerámica y cestería, que permiten a los asistentes observar de cerca los métodos de producción artesanal.

  • Talleres y capacitaciones, en los que el público puede participar y aprender oficios tradicionales, fortaleciendo la transmisión de saberes de generación en generación.

  • Venta de artesanías y productos locales, como textiles, objetos de cerámica y cestas, que representan la identidad cultural y el trabajo de las comunidades.

El intendente subrayó la importancia de apoyar y difundir la cultura aborigen, no solo como un atractivo turístico, sino como un pilar de la identidad chaqueña y un medio de desarrollo económico para las comunidades artesanas.

