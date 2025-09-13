Lisandro Catalán: «Los gobernadores tienen que comprender que los ATN son para casos de emergencia»

El ministro del Interior Lisandro Catalán aseguró hoy que los gobernadores tienen que comprender que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son para «casos de emergencia».

Luego de que el presidente Javier Milei vetó la ley de distribución automática de los ATN, Catalán sostuvo que el Gobierno busca «dialogar» con los mandatarios provinciales para que entiendan la decisión presidencial.

«La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación», argumentó el ministro del Interior.

Asimismo, el funcionario no descartó que desde el Ejecutivo se esté estudiando una línea de crédito para las provincias. «Está en evaluación», precisó Catalán en declaraciones radiales.

Sobre la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro dijo que no hay inconvenientes si la idea es «conversar por el bien de los bonaerenses».

«Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica», consideró Catalán, quien valoró como positivó el contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con relación a la ayuda que Nación le brindó a Provincia en la logística para los comicios bonaerenses.

En referencia a las críticas que en los últimos días vertieron los gobernadores agrupados en el frente Provincias Unidas, entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martin Llaryora (Córdoba), el ministro del Interior las atribuyó al «año electoral».

«Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias», planteó Catalán sobre los cuestionamientos de los mandatarios de ese espacio.