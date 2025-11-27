Pescaban desde un puente, un automóvil los atropelló y cayeron al agua

Este miércoles, pasadas las 20, en el viaducto de la Ruta Nacional N° 123, sobre el río Miriñay, en Paso de los Libres, ocurrió un accidente de tránsito.

Dos personas que se encontraban pescando fueron embestidas por un Fiat Cronos, cuyo conductor perdió el control. Ambos terminaron cayendo al agua.

Desde el cuartel libreño se despachñó una dotación de bomberos con la Unidad de Rescate ALPHA 21, que trabajó en el lugar.

La intervención del personal logró rescatar a las dos víctimas, quienes fueron asistidas y, posteriormente, trasladadas por una unidad del hospital San José para recibir atención médica.

Los pescadores se recuperan favorablemente de algunas heridas y se encuentran fuera de peligro, según informaron las autoridades sanitarias.