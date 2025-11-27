Detuvieron a ‘Chino’ Barreiro, el delincuente que era intensamente buscado por un supuesto robo en Barranqueras

IMG-20251126-WA0024

Esta mañana, alrededor de las 10:30, personal del Departamento de la Dirección General de Inteligencia Criminal logró atrapar a Emiliano Barreiro, alias “Chino”, de 28 años, quien era buscado tras múltiples publicaciones en redes sociales por su presunta vinculación con diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la ciudad de Barranqueras, captados por cámaras de seguridad.

 

Los agentes tomaron conocimiento de que Barreiro se encontraría oculto en un domicilio ubicado en avenida Alberdi al 1300 aproximadamente, por lo que se desplegó un operativo cerrojo en la zona.

 

El procedimiento se llevó a cabo en conjunto con el Sargento de Policía René Sánchez y el Subalcaide Roberto Rodríguez, pertenecientes a la División Recaptura de Prófugos y/o Evadidos e Informaciones del Servicio Penitenciario Provincial, logrando la individualización y posterior demora del sospechoso.

Barreiro será trasladado en primera instancia a la División Medicina Legal y luego se realizarán las actuaciones judiciales correspondientes.

 

El informe fue firmado por el Comisario Inspector Héctor Raúl Escobar, jefe del Departamento de Análisis Criminológico.

