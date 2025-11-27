Chilavert pidió la intervención de Macri en la disputa de Verón con Tapia

El ex arquero José Luis Chilavert se metió este miércoles en la polémica entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con su presidente Claudio «Chiqui» Tapia. La causa fue el reciente título otorgado a Rosario Central desde la oficina de la Liga Po¿rofesional de Fútbol (LPF) .

En ese marco, Chilavert respaldó la postura de Verón, e involucró al expresidente Mauricio Macri, titular de la Fundación FIFA, al afirmar que debería intervenir en la disputa a favor del presidente de Estudiantes de La Plata.

«Me preocupa, como vos decís, el silencio de todos los presidentes, pero a la vez, si interviene la Justicia, por ejemplo, Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, lo tiene al lado a Infantino. Mauricio Macri conoce a la perfección la mafia. Me extraña el silencio de él», señaló durante una entrevista con Radio Rivadavia.

El ex arquero insistió en que Macri (ex presidente de Boca) debería «salir a apoyar a Verón», y resaltó la necesidad de mayores gestos de transparencia en el ámbito dirigencial. Aludió a la responsabilidad pública del cargo internacional que ocupa el ex mandatario.