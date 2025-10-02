Compromiso De Nación: Transferirá 40 Mil Millones De Pesos Por Déficit Previsional A La Provincia

WhatsApp Image 2025-10-02 at 18.32.26

Esta tarde, en Bs As. en el marco de un convenio firmado entre Chaco y Nación, el Estado Nacional se comprometió a transferir a la provincia 40 mil millones de pesos, en concepto de déficit previsional.

Del acuerdo participaron el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el ministro del Interior Lisandro Catalán. A partir del mes de noviembre, los fondos serán transferidos en 12 cuotas mensuales y representan un adelanto a cuenta de los resultados de las auditorías que se llevan adelante junto a la ANSES.

Este acompañamiento económico permitirá dar previsibilidad al sistema previsional provincial y avanzar en la consolidación de los compromisos asumidos entre Nación y la provincia.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-02 at 15.04.59 (1)

VIALIDAD NACIONAL CONTINÚA CON EL RECAMBIO DE JUNTAS DEL PUENTE GENERAL BELGRANO

WhatsApp Image 2025-10-02 at 14.18.41

Irene Dumrauf desmiente rumores de renuncia y revela la crítica situación heredada en el INSSSEP

WhatsApp Image 2025-10-02 at 07.02.00 (1)

Jubilado de 75 años baleó a un joven que habría intentado entrar a su casa

Te pueden interesar

images

Peña Duartanguera: música y danza para apoyar a la delegación que viaja a Córdoba

WhatsApp Image 2025-10-02 at 18.32.26

Compromiso De Nación: Transferirá 40 Mil Millones De Pesos Por Déficit Previsional A La Provincia

WhatsApp Image 2025-10-02 at 15.04.59 (1)

VIALIDAD NACIONAL CONTINÚA CON EL RECAMBIO DE JUNTAS DEL PUENTE GENERAL BELGRANO

WhatsApp Image 2025-10-02 at 14.56.05

*EL GOBERNADOR ZDERO ABRIÓ LA Xviiª FERIA IBEROAMERICANA DEL LIBRO CHACO 2025: “LA FIL YA ES DE TODA LA REGIÓN, NOS TRASCIENDE”

WhatsApp Image 2025-10-02 at 14.18.41

Irene Dumrauf desmiente rumores de renuncia y revela la crítica situación heredada en el INSSSEP